Padova il Galileo Festiva 2026 | tutti gli appuntamenti in città

Dal 8 al 10 maggio a Padova si svolgerà il Galileo Festival 2026, un evento di tre giorni dedicato alla scienza e all’innovazione. Durante l’iniziativa sono previsti incontri e confronti con esperti e figure di rilievo nel settore scientifico e culturale. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di consegna della XX edizione del Premio Galileo per la Divulgazione Scientifica, che si terrà al Teatro locale.

Tona a Padova, dall'8 al 10 maggio, il “Galileo-Festival della scienza e dell’innovazione 2026”. Tre giorni di incontri e confronti dedicati all'innovazione, con i grandi nomi della scienza e della cultura: chiusura con la XX edizione del Premio Galileo per la Divulgazione Scientifica al Teatro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Giorno del ricordo a Padova, tutti gli appuntamenti in programma Si festeggia a Padova il compleanno di Giambattista Tiepolo, ecco tutti gli appuntamenti in programmaTorna ancora più ricca di eventi la quarta edizione padovana dell’iniziativa che celebra il compleanno di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia il 5... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il liceo Galileo Galilei protagonista del del Festival internazionale di Teatro Francofono. Padova il Galileo Festiva 2026: tutti gli appuntamenti in cittàGiovanni Caprara — Amalia Ercoli Finzi, Massimo Claudio Comparini, Roberto Battiston, Nello Cristianini, Alfio Quarteroni, Francesco Profumo, Giulia Monteleone, Alessandra Gallone, Fabrizio Pregliasco ... padovaoggi.it Galileo Festival 2025: a Padova gli esperti di space economy, intelligenza artificiale e roboticaNell'attuale scenario di profonde trasformazioni, in cui l'intelligenza artificiale sta ridisegnando il mondo del lavoro, le scoperte scientifiche aprono nuove frontiere per la medicina e ... corrieredelveneto.corriere.it