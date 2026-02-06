Giorno del ricordo a Padova tutti gli appuntamenti in programma

A Padova si tiene il giorno del ricordo con diverse iniziative in programma. La giornata serve a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia dopo la Seconda guerra mondiale. Sono stati organizzati eventi pubblici e commemorazioni per mantenere vivo il ricordo di quella tragedia e delle sofferenze di chi ha vissuto quegli anni difficili. La città si anima di momenti di riflessione e memoria, con cittadini e rappresentanti istituzionali presenti per onorare chi ha subito quelle persecuzioni.

".conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale" (L. 30 marzo 2004, n. 92, art. 1, 1° comma).Volantino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Foibe Esodo Giorno del Ricordo, gli appuntamenti in programma a Bergamo e provincia Bergamo si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra teatro, musica e testimonianze. Musica, arte e il ricordo di chi c'era: gli appuntamenti del Giorno della Memoria Il Giorno della Memoria a Udine si avvicina, con un programma di eventi pensato per ricordare e riflettere sulla storia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Foibe Esodo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo 2026: presentato il calendario degli eventi; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Giorno del Ricordo, 10 febbraio. Assemblea approva due atti su celebrazione Giorno del RicordoL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato due atti sulla Celebrazione del Giorno del Ricordo: una proposta di risoluzione frutto del lavoro della Prima commissione consiliare, votata a maggio ... ansa.it Giorno del ricordo: Torino onora la memoria dell'esodo giuliano-dalmataUn mese di iniziative per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. In occasione del Giorno del Ricordo, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Città di Torino prop ... torinoggi.it Si avvicina il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, e il consiglio regionale ha tenuto la seduta solenne in ricordo e in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.