Padel terremoto a Bruxelles | Lebron e Augsburger abbattono i numeri 1

A Bruxelles, durante il torneo di Premier Padel, Lebron e Augsburger hanno sconfitto i primi testa di serie Coello e Tapia, vincendo la finale. La vittoria ha avuto un impatto sul ranking maschile, mentre Josémaria e Gonzalez continuano a mantenere la loro posizione di leadership nel circuito. La competizione si è conclusa con questa vittoria, segnando un risultato importante nel panorama del padel internazionale.

? Cosa sapere Lebron e Augsburger vincono il Premier Padel a Bruxelles battendo Coello e Tapia.. Il risultato scuote il ranking maschile e conferma il dominio di Josemaria e Gonzalez.. A Bruxelles, la coppia composta da Lebron e Augsburger ha conquistato il titolo al torneo Premier Padel superando in finale i primi classificati del ranking mondiale Coello e Tapia con un punteggio di 2-6, 6-3 e 6-3. Il verdetto del campo belga segna una svolta inaspettata per il circuito, portando sul tetto del podio una combinazione che sfida l’attuale gerarchia del padel maschile. Juan Lebron, noto per un temperamento complesso che ha già messo alla prova partner precedenti come Franco Stupaczuk e Ale Galan, ha dimostrato la sua classe da fuoriclasse mondiale unendosi alla potenza del giovane Augsburger.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel, terremoto a Bruxelles: Lebron e Augsburger abbattono i numeri 1 Notizie correlate Leggi anche: Premier Padel, sorpresa a Bruxelles: Lebron-Augsburger battono i numeri 1 Leggi anche: Padel a Bruxelles: i campioni mondiali accendono il Premier Padel Aggiornamenti e dibattiti Premier Padel, sorpresa a Bruxelles: Lebron-Augsburger battono i numeri 1Nel torneo P2 in Belgio cadono Coello-Tapia e i Chingalan. Nel tabellone femminile si conferma la coppia Josemaria-Gonzalez ... gazzetta.it Padel ai Giochi del Mediterraneo, Carraro a Bruxelles: Esordio storico, rappresenteremo 35 milioni di giocatoriIl presidente della Fip: Mai nessuno sport nella storia è cresciuto e si è propagato così velocemente come il padel. Una passione collettiva che oggi coinvolge 35 milioni di giocatori in tutto il mon ... corrieredellosport.it