Una ventata di aria nuova. Finalmente, verrebbe da dire, perché se è vero che la rivalità tra Coello-Tapia e Chingotto-Galan è appassionante, è altrettanto innegabile che il circuito Premier Padel necessiti di qualche altra coppia in grado di vincere i tornei. A Bruxelles, Juan Lebron e Leo Augsburger hanno dato un segnale forte, come del resto hanno fatto Bea Gonzalez e Paula Josemaria nel tabellone femminile. “El Lobo” Lebron non ha un carattere facile, come ben sanno i suoi ultimi partner Ale Galan e Franco Stupaczuk. Ma resta un fuoriclasse di livello top mondiale. E col giovane bombardiere Augsburger, forma una “pareja” in grado di superare qualsiasi avversario, se le cose girano per il verso giusto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier Padel, sorpresa a Bruxelles: Lebron-Augsburger battono i numeri 1

Notizie correlate

Leggi anche: Padel a Bruxelles: i campioni mondiali accendono il Premier Padel

Premier Padel 2026: il circuito fa tappa a Bruxelles, diretta su Sky e NOWDal 24 al 26 aprile il Lotto Brussels Premier Padel P2 by CBC: quarti, semifinali e finali live su Sky Sport Max.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bruxelles P2 – Guichard/Geens pronti a sorprendere, i favoriti entrano in Belgio; Il nuovo Maxi Sanchez del padel, col Mondiale nel mirino; Bruxelles P2: Gonzalez/Di Nenno e Garrido/Bergamini sostituiti, le prime sorprese; P1000 Lamelle Padel Club: Armand / Maître eliminano i favoriti, TS2 vince grazie alla forza mentale.

Premier Padel, sorpresa a Bruxelles: Lebron-Augsburger battono i numeri 1Nel torneo P2 in Belgio cadono Coello-Tapia e i Chingalan. Nel tabellone femminile si conferma la coppia Josemaria-Gonzalez ... gazzetta.it

MILANO PREMIER PADEL P1Tutte le notizie su milano premier padel p1 aggiornate dal Corriere dello Sport. Segui milano premier padel p1 in tempo reale ... corrieredellosport.it

RECAP PREMIER PADEL BRUXELLES! La prima di Lebron e Augsburger che dimenticano subito New Giza vincendo in terra belga e sconfiggendo in fila prima Chingalan e poi Coello/Tapia. In campo femminile tris per Bea e Paula! Coello/Tapia e Chingotto/ - facebook.com facebook