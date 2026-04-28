Ostiamare in Serie C | omaggio a De Rossi e al Genoa VIDEO

Da sololaroma.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ostiamare ha ufficialmente raggiunto la Serie C, segnando un traguardo importante per il club. La promozione è stata accompagnata da festeggiamenti che hanno collegato simbolicamente il territorio romano con la città di Genova, nota per la sua squadra rossoblù. Durante le celebrazioni, sono stati ricordati anche momenti legati a una figura nota nel mondo del calcio, con un omaggio speciale e un video dedicato.

L’ Ostiamare approda ufficialmente in Serie C e trasforma i festeggiamenti per la promozione in un ponte ideale tra il litorale romano e la Genova rossoblù. Nel cuore delle celebrazioni per lo storico traguardo, la rosa biancoviola ha voluto dedicare un tributo speciale a Daniele De Rossi, attuale presidente del club lidense, richiamando esplicitamente la sua attuale esperienza professionale sulla panchina del Genoa. Come documentato da un filmato esclusivo diffuso dalla testata Il Secolo XIX, i calciatori hanno intonato in coro le note di “Guasto d’amore”, il celebre brano di Bresh diventato l’inno viscerale della Gradinata Nord, omaggiando così il legame tra il loro numero uno e la tifoseria del Grifone.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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