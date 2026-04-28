Ostiamare in Serie C | omaggio a De Rossi e al Genoa VIDEO

L'Ostiamare ha ufficialmente raggiunto la Serie C, segnando un traguardo importante per il club. La promozione è stata accompagnata da festeggiamenti che hanno collegato simbolicamente il territorio romano con la città di Genova, nota per la sua squadra rossoblù. Durante le celebrazioni, sono stati ricordati anche momenti legati a una figura nota nel mondo del calcio, con un omaggio speciale e un video dedicato.

L’ Ostiamare approda ufficialmente in Serie C e trasforma i festeggiamenti per la promozione in un ponte ideale tra il litorale romano e la Genova rossoblù. Nel cuore delle celebrazioni per lo storico traguardo, la rosa biancoviola ha voluto dedicare un tributo speciale a Daniele De Rossi, attuale presidente del club lidense, richiamando esplicitamente la sua attuale esperienza professionale sulla panchina del Genoa. Come documentato da un filmato esclusivo diffuso dalla testata Il Secolo XIX, i calciatori hanno intonato in coro le note di “Guasto d’amore”, il celebre brano di Bresh diventato l’inno viscerale della Gradinata Nord, omaggiando così il legame tra il loro numero uno e la tifoseria del Grifone.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ostiamare in Serie C: omaggio a De Rossi e al Genoa VIDEO Notizie correlate Ostiamare in Serie C: De Rossi festeggia tra i tifosiL’Ostiamare torna in Serie C dopo 35 anni e lo fa al termine di una stagione e dominante nel girone F di Serie D. Leggi anche: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorosso Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | L'Ostiamare torna in serie C; De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi; Capolavoro Ostiamare: storica promozione in serie C; Capolavoro Ostiamare: i lidensi tornano in Serie C dopo 35 anni. L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al CampidoglioL’Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di ... iltempo.it Capolavoro Ostiamare: il club di De Rossi torna in Serie C dopo 35 anniL'Ostiamare di Daniele De Rossi ha raggiunto la storica promozione in Serie C dopo 35 anni di militanza in Serie D ... derbyderbyderby.it L’emozione di Daniele De Rossi per il suo Ostiamare non è passata inosservata Ostia è stata la culla dei suoi sogni di bambino, l’ha salvata dal fallimento e riposizionata verso un futuro ambizioso. E quando gli è stato chiesto della sua Ostiamare, Dani - facebook.com facebook Dopo 35 anni, la squadra dell'Ostiamare torna in serie C. Un grande successo per Daniele De Rossi, che ha acquistato il club nel gennaio del 2025. Info ow.ly/AXJa50YQ2Xk x.com