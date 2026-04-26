De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C | un capolavoro dell' ex giallorosso

Dopo 35 anni, la squadra biancoviola è tornata a disputare un campionato professionistico, conquistando la promozione in Serie C. L’ex calciatore, ora allenatore, ha vissuto con emozione il momento della vittoria, visibilmente commosso. La squadra ha concluso il campionato con una serie di risultati positivi, portando a casa la promozione e segnando un nuovo capitolo nella sua storia.

Un capolavoro in meno di un anno. Anzi, due capolavori. Perché oltre alla salvezza ormai sicura ottenuta col Genoa, Daniele De Rossi si gode anche la storica promozione del suo Ostiamare in Serie C dopo 35 anni di lunghissima attesa. Il club in cui è sbocciato prima di approdare al settore giovanile giallorosso, di cui ha preso le redini la scorsa estate salvandolo dal fallimento e costruendo una squadra che ha dominato dall’inizio alla fine il girone F di Serie D che vedeva anche la concorrenza di piazze come Ancona o Teramo. I lidensi hanno festeggiato la promozione con una giornata di anticipo, grazie al successo sul Termoli e il contemporaneo pareggio dell’Ancona al Gran Sasso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorosso Notizie correlate Leggi anche: Capolavoro Ostiamare: promossa in serie C. Onorato: "Vittoria di un territorio" Genoa-Roma, Pisilli contro il suo mentore De RossiGenoa-Roma sarà anche la partita dell’incrocio tra Niccolò Pisilli e Daniele De Rossi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gasperini dopo Mou e De Rossi: le lacrime degli allenatori e l’indifferenza americana; Genoa: De Rossi, 'Como peggior cliente da affrontare ma vogliamo fare punti'; Roma, Ranieri dice addio a Trigoria ma non rinuncia al contratto; Obiettivo De Rossi in Serie A, nuova panchina per il tecnico del Genoa. De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorossoCi sono voluti 35 anni, ma ora i biancoviola sono tornati dai professionisti dopo aver dominato il girone F di Serie D ... gazzetta.it Ostiamare in serie C, De Rossi in lacrimeE’ festa per l’Ostiamare di Daniele De Rossi. Vinto il girone F di Serie D conquistando la promozione tra i professionisti. Sono serviti 35 anni, per rivedere i biancoviola in Serie C. Decisiva per il ... terzobinario.it Genoa, De Rossi: "Prestazione di livello con il Como, sconfitta questione di dettagli" di Redazione Telenord La sconfitta per 0-2 subita dal Genoa col Como non abbatte il tecnico rossoblu, Daniele De Rossi: “Sapevamo di dover affrontare un’ottima squadra e - facebook.com facebook Una domenica a due facce per Daniele De Rossi Mentre il Genoa cadeva in casa contro il Como, il suo Ostiamare batteva per 1-0 il Teramo, vincendo con una giornata di anticipo il girone F di Serie D. La società, di cui DDR è proprietario da gennaio 2025, t x.com