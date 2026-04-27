L’Ostiamare torna in Serie C dopo 35 anni, conquistando la promozione al termine di una stagione invincibile nel girone F di Serie D. La squadra ha festeggiato con i tifosi, che si sono radunati per celebrare il risultato. La partita conclusiva ha visto la vittoria decisiva, permettendo al club di passare di categoria. L’allenatore, tra i festeggiamenti, ha condiviso la gioia con i supporter presenti.

L’Ostiamare torna in Serie C dopo 35 anni e lo fa al termine di una stagione e dominante nel girone F di Serie D. Il risultato rappresenta uno dei traguardi più importanti nella storia recente del litorale romano, che riporta così il calcio professionistico a Ostia. La promozione è arrivata al termine di un percorso costruito con continuità e organizzazione, fino alla giornata decisiva che ha trasformato le strade in una festa biancoviola. De Rossi presidente: il progetto che ha cambiato il volto del club. Al centro della rinascita dell’Ostiamare c’è Daniele De Rossi, presidente del club e figura determinante nella crescita societaria. L’ex...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Ostiamare in Serie C: De Rossi festeggia tra i tifosi

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