Furti e rapine | raffica di arresti tra Roma Ostia e Fiumicino

La polizia ha arrestato nove persone tra Roma, Ostia e Fiumicino. Gli agenti hanno colto sul fatto diversi individui coinvolti in furti e rapine, alcuni tentati e altri già consumati. Le operazioni sono partite negli ultimi giorni, rafforzando i controlli nella zona. La serie di arresti punta a mettere fine a un’ondata di crimini che da tempo preoccupa cittadini e commercianti.

Fiumicino, 3 febbraio 2026 – Nove persone sono state arrestate dalla polizia di Stato negli ultimi giorni per una serie di furti e rapine consumati o tentati tra il centro di Roma, l’hinterland e il litorale. I colpi, messi a segno in contesti diversi, erano accomunati da modalità violente o da un’organizzazione ben strutturata, ma sono stati tutti neutralizzati grazie a un’intensa attività di controllo del territorio. Gli interventi a Fiumicino e Ostia. A Fiumicino, una donna di 45 anni è stata arrestata per rapina. Dopo aver nascosto alcuni capi di abbigliamento nel tentativo di allontanarsi da un esercizio commerciale senza pagare, si sarebbe scagliata contro il vigilante intervenuto per fermarla.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina a Roma, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver tentato due rapine tra Ostia e Fiumicino.

