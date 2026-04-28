Ostia e Torvaianica tornano le Linee Mare | bus attivi dal 1° maggio

A partire dal primo maggio, riprendono le “Linee Mare” che collegano Ostia e Torvaianica alle rispettive spiagge. Il servizio di bus sarà attivo ogni anno in questa data, offrendo un collegamento diretto tra le zone urbane e le aree balneari. La ripresa delle corse è prevista fino a settembre, per facilitare gli spostamenti dei turisti e dei residenti durante la stagione estiva.

Ostia, 28 aprile 2026 – Torna, a partire dal primo maggio, il servizio delle “ Linee Mare ” per le spiagge di Ostia e Torvaianica. La linea bus 07 sarà attiva anche nei giorni festivi. La linea 07 collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea. La linea bus 07 effettua anche una fermata all’interno del comune di Pomezia consentendo la corrispondenza con i bus Cotral e del servizio locale di Torvaianica. Viene poi riattivata la linea bus 062 che collega il porto di Ostia a Castel Porziano percorrendo il lungomare e scambiando con la rete su ferro alle stazioni Lido Centro e Colombo della Metromare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza Raccolta del vetro a Rosignano, dal 4 maggio stop al porta a porta: tornano le 'campane'Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sito Istituzionale | Linee Mare operative dal 1° maggio; Bus al mare dal 1° maggio: tornano le Linee Mare per Ostia e Torvaianica, ecco orari e percorsi. Ostia e Torvaianica, tornano le Linee Mare: bus attivi dal 1° maggioLa linea bus 07 sarà attiva anche nei giorni festivi. La linea 07 collega la stazione Colombo della ferrovia Metromare a Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea. La linea bus 07 effettua anche una ... ilfaroonline.it