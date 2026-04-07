Raccolta del vetro a Rosignano dal 4 maggio stop al porta a porta | tornano le ' campane'

A partire dal 4 maggio, a Rosignano nelle frazioni collinari non verrà più effettuata la raccolta del vetro tramite il sistema porta a porta. Invece, gli abitanti potranno conferire i materiali nelle campane appositamente posizionate sul territorio. Questa modifica riguarda esclusivamente le zone collinari della zona, mentre non sono previste variazioni per le altre aree. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale.

Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti nelle apposite campane installate. La riorganizzazione riguarda esclusivamente le utenze domestiche (cittadini). Per quelle non domestiche, come bar e ristoranti, la raccolta resterà domiciliare con ritiro secondo il calendario attualmente in vigore, così da agevolare la gestione dei maggiori quantitativi prodotti. Per presentare il nuovo progetto e offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento sui temi legati alla raccolta dei rifiuti, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 9 aprile alle 17. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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