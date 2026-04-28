Ostia demolizione parziale dello storico chiosco Il Curvone

A Ostia è iniziata oggi la demolizione parziale del chiosco “Il Curvone”, uno dei locali più noti lungo il litorale romano. L’intervento riguarda una sezione del chiosco, che da anni si trova sulla spiaggia. La decisione di procedere con la demolizione è stata comunicata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La struttura si trova in una zona frequentata da bagnanti e turisti durante la stagione estiva.

Ostia, 28 aprile 2026 – A Ostia è stata avviata oggi la demolizione parziale del chiosco “Il Curvone”, uno dei punti più conosciuti del litorale romano. L’intervento riguarda una parte della struttura esistente. Secondo quanto emerso, al termine dei lavori resterà soltanto una piccola struttura, mentre non sarà più presente il locale adiacente utilizzato come spazio chiuso durante il periodo invernale. Il chiosco “Il Curvone” è da tempo un riferimento per chi frequenta la zona. La sua posizione e la riconoscibilità della struttura lo hanno reso negli anni uno dei luoghi più noti del lungomare di Ostia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, sequestro parziale al Capanno. I gestori: “Stabilimento regolarmente aperto”Ostia, 10 aprile 2026 – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dalla... Ostia, blitz al Capanno Beach Club: sequestro parziale e caosUn intervento delle forze dell’ordine ha interessato una porzione del Capanno Beach Club di Ostia questo venerdì 10 aprile 2026, colpendo un’area...