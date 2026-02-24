Fiumicino e Ostia | così l’Asl Roma 3 monitora le telline sul litorale romano

La diffusione di telline contaminate ha portato l’Asl Roma 3 a intensificare i controlli tra Fiumicino e Ostia, per tutelare i consumatori. La causa risiede nella presenza di batteri che rischiano di provocare intossicazioni alimentari. Da settimane, i tecnici analizzano campioni prelevati direttamente dal mare, per verificare la qualità delle acque e delle conchiglie raccolte lungo il litorale. La situazione ha portato a restrizioni temporanee sulla raccolta e sulla vendita di questi molluschi.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – La salute pubblica non si misura soltanto tra ambulatori e reparti ospedalieri. La partita si è giocata anche in mare, tra campionamenti e controlli che hanno riguardato le telline, considerate una vera e propria “specie sentinella” per valutare la qualità delle acque e la sicurezza della filiera dei molluschi bivalvi vivi. Il tema è rilevabile da un avviso pubblico della ASL Roma 3, relativo a una “manifestazione di interesse e verifica di mercato” per mettere a disposizione dell’azienda sanitaria un’imbarcazione destinata alla raccolta di telline. L’obiettivo indicato è l’adempimento del piano regionale di monitoraggio delle acque per la raccolta dei molluschi bivalvi vivi (MBV). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

“Stop a commercio e consumo”. Salmonella nelle telline, controlli a tappetto sul litorale romanoSono stati avviati controlli approfonditi sul litorale romano a seguito della scoperta di salmonella nelle telline.

L’Asl Roma 3 potenzia l’assistenza in gravidanza: al via CORO a Ostia e FiumicinoL’Asl Roma 3 ha avviato il progetto CORO a Ostia e Fiumicino, motivata dalla crescente richiesta di supporto durante la gravidanza.

