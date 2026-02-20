Roma | sospesa licenza struttura ricettiva Termini e scoperto secondo affittacamere abusivo

Roma: un affittacamere abusivo è stato scoperto e la sua licenza è stata sospesa. I carabinieri della Stazione Roma Macao, insieme alla polizia locale, hanno svolto un controllo nel quartiere Termini, trovando la struttura aperta senza autorizzazioni. Durante l’ispezione, hanno identificato diversi ospiti senza documenti e riscontrato irregolarità nelle condizioni dell’immobile. La sospensione riguarda la struttura ricettiva situata nelle vicinanze della stazione, dove si sono concentrate molte segnalazioni di attività illecite.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione Roma Macao, insieme al personale del gruppo centro della polizia locale, hanno eseguito un'ordinanza di sospensione della licenza emessa dal Questore della Capitale, ai sensi dell'art. 100 del Tulps. Questo provvedimento ha interessato una struttura ricettiva situata in via Milazzo, nella zona di Termini. La sospensione, che avrà una durata di 10 giorni, è scaturita da precedenti accertamenti condotti dagli stessi operanti lo scorso 28 gennaio, quando il titolare era stato denunciato alla Procura per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per la mancata comunicazione delle generalità degli alloggiati.