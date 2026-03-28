Un'ispezione congiunta ha coinvolto diverse forze dell'ordine e autorità in un locale della zona, che si trova sotto controllo e con la licenza sospesa. Il titolare del locale ha dichiarato che il suo esercizio è il più sicuro della città. Durante i controlli sono stati presenti personale della Questura, della Polizia locale, dei carabinieri, della Guardia di finanza con unità cinofile, dell'ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco e dell'Azienda sanitaria Friuli centrale.

Personale della Questura e della Polizia locale, effettivi dei carabinieri, della Guardia di finanza (presente pure con le unità cinofile), dell'ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco e dell'Azienda sanitaria Friuli centrale. Un totale di 60 persone. Sono stati i protagonisti, mercoledì sera dalle 23 in poi, di un'operazione che ha portato al deferimento di Luca Zugan, titolare del Bire di piazzale Osoppo e alla sospensione temporanea dell'attività fino alla regolarizzazione delle posizioni considerate non a norma. Tra le irregolarità contestate all'esercente ci sono l'uso di personale non regolarizzato, la mancanza di agibilità per il pubblico spettacolo e presunte gravi carenze nella sicurezza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Controlli in forza al Bire e licenza sospesa, il titolare non ci sta: "locale più sicuro della città"

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