Brescia | aperto nuovo polo civico in centro URP e partecipazione insieme per i cittadini

Brescia apre un nuovo polo civico nel centro storico, in via San Faustino 3. L’ufficio riunisce l’URP, l’Ufficio di Zona e il Settore Partecipazione, e punta a rendere più semplice per i cittadini partecipare e informarsi. L’inaugurazione è avvenuta oggi, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra amministrazione e cittadini.

Brescia si dota di un nuovo cuore pulsante per la partecipazione civica. In via San Faustino 3 è stato inaugurato oggi, lunedì 9 febbraio 2026, un polo civico che riunisce l’URP, l’Ufficio di Zona Centro e il Settore Partecipazione del Comune, offrendo ai cittadini un punto di riferimento più accessibile e funzionale nel centro storico. Un cambiamento significativo per Brescia, che si concretizza con il recupero di uno spazio precedentemente occupato dalla Polizia Locale. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, facilitando l’accesso ai servizi e promuovendo una maggiore partecipazione alla vita pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

