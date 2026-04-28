Ospedale Giovanni Paolo II quaranta giornate di intervento contro zanzare e infestanti

Un piano organico, programmato e strutturato per garantire l'igiene ambientale dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. La direzione sanitaria del presidio ha reso noto che sono già in corso le attività di disinfestazione contro le zanzare e altri agenti infestanti, nell'ambito di una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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