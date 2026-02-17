Istituto Giovanni Paolo II arrivano i visori contro l' ansia nelle cure oncologiche

L'Istituto Giovanni Paolo II ha deciso di usare visori virtuali contro l'ansia nei pazienti oncologici, dopo aver ottenuto fondi dalla Ricerca Corrente. Questi dispositivi saranno utilizzati durante diagnosi e trattamenti per aiutare i pazienti a sentirsi più tranquilli. Uno degli obiettivi è far vivere un’esperienza meno stressante a chi affronta cure lunghe e impegnative.

La tecnologia consente di immergere il paziente in ambienti virtuali potenzialmente rilassanti, con immagini e suoni studiati per favorire distrazione e comfort emotivo I dispositivi, acquistati con fondi della Ricerca Corrente, saranno impiegati in progetti finalizzati a migliorare l'esperienza del paziente durante procedure diagnostiche e interventistiche. Tre visori di realtà virtuale sono ora a disposizione dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, nell'ambito delle attività di ricerca traslazionale. La tecnologia consente di immergere il paziente in ambienti virtuali potenzialmente rilassanti, con immagini e suoni studiati per favorire distrazione e comfort emotivo.