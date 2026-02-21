Corsa a Sindaco di Salerno De Luca scende in campo | Eccomi si ricomincia
De Luca si candida a sindaco di Salerno, annunciando il suo ritorno in campo. La sua decisione segue la conferma delle date ufficiali delle elezioni, previste tra pochi mesi. Con un discorso diretto, ha ribadito l’intenzione di riavviare i progetti per la città e la provincia, invitando i cittadini a prepararsi a un nuovo inizio. La sua candidatura segna un momento importante nella corsa elettorale locale. La campagna è ormai ufficialmente aperta.
Si ricomincia? «Sì, si ricomincia. Dobbiamo riprendere la città e la provincia». All’indomani dell’annuncio delle date delle elezioni amministrative, fissate per il 24 e 25 maggio, Vincenzo De Luca dismette la pretattica. Abbandona le allusioni e conferma che è candidato sindaco a Salerno. Lo è e basta. Non serve la benedizione del Partito Democratico, men che meno l’abbraccio del campo largo che ha trionfato alle scorse elezioni regionali. «Chi mi vuole votare mi vota», risponde quando gli viene chiesto se paleserà la sua disponibilità a candidarsi ai vertici provinciali e regionali dei dem che, appena 24 ore prima, attraverso il segretario regionale Piero De Luca e il neoeletto segretario provinciale salernitano Giovanni Coscia, si erano mostrati attendisti sui nomi ribadendo la necessità di provare a stare dentro la coalizione.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo laceratoMastella ha annunciato che vuole De Luca come nuovo sindaco di Salerno.
Salerno, il sindaco lascia. De Luca già in campo: «La ricreazione è finita»Il possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno segnala un importante aggiornamento nella politica locale.
