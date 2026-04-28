Ospedale di Portoferraio | scoperto maxi coltello nella borsa di un paziente

Un uomo di 60 anni è stato denunciato a Portoferaio dopo che gli è stato trovato un coltello di grandi dimensioni nella sua borsa. Il ritrovamento è avvenuto durante un controllo presso l’ospedale cittadino. La polizia ha sequestrato l’arma e ha avviato le indagini per chiarire le ragioni del possesso. Non sono stati segnalati altri dettagli sul caso o sulle eventuali conseguenze per l’uomo.

? Cosa sapere Un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo il ritrovamento di un coltello a Portoferraio.. I carabinieri hanno sequestrato l'arma bianca rinvenuta nella borsa di un paziente ricoverato.. Un uomo di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri a Portoferraio dopo il ritrovamento di un coltello con lama da 20 centimetri nascosto nel bagaglio di un paziente presso l’ospedale locale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’interno della struttura sanitaria dell’isola, dove l’uomo era stato ricoverato per affrontare alcune problematiche di salute. Durante le procedure di controllo degli effetti personali del degente, il personale infermieristico ha individuato una borsa contenente l’arma bianca, che era riposta all’interno di un fodero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Portoferraio: scoperto maxi coltello nella borsa di un paziente Notizie correlate Isola d'Elba, nella borsa di un paziente spunta un maxi pugnale: denunciato 60enneUn normale controllo negli effetti personali di un paziente ha portato al ritrovamento di un grosso coltello e alla denuncia di un 60enne. Maxi rissa a colpi di coltello in strada: tre persone in ospedaleTre persone sono rimaste ferite a Napoli nel corso di una maxi rissa scoppiata per motivi di viabilità.