Maxi rissa a colpi di coltello in strada | tre persone in ospedale

Tre persone sono finite in ospedale dopo una rissa scoppiata in strada a Napoli. La lite è nata per motivi di viabilità e si è trasformata in un parapiglia ai danni di tre uomini. Sono stati colpiti con coltelli e ora sono sotto osservazione. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e identificare i responsabili.

Tre persone sono rimaste ferite a Napoli nel corso di una maxi rissa scoppiata per motivi di viabilità. Tutto sarebbe successo in via Giovanni Antonio Campano, nella zona di Chiaiano. Cinque le persone coinvolte nella zuffa a colpi di coltello e corpi contundenti. Un uomo di 63 anni, in.

