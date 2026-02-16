Open day mercoledì 25 febbraio l' Università di Siena apre le sue porte

L'Università di Siena organizza un open day mercoledì 25 febbraio per accogliere le studentesse e gli studenti interessati. La giornata si svolgerà presso l'ateneo di Arezzo, dove saranno disponibili stand informativi e incontri con i docenti. Per l'occasione, l'università ha preparato attività pratiche e tour delle aule, per far conoscere da vicino le opportunità offerte.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena a pre le sue porte a studentesse e studenti, con un appuntamento dedicato all'Orientamento. Si terrà anche ad Arezzo l'Open Day 2026, evento dedicato alla scoperta dei corsi di studio e dei servizi dell'Università di Siena. Ad Arezzo le sessioni di presentazione, con focus sui corsi nella sede aretina, si terranno a partire dalle ore 10.00 presso varie aule della palazzina Donne del Campus universitario (viale Cittadini, 33). Gli appuntamenti dell'Open Day 2026 sono dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l'Ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo le scuole superiori.