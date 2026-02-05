Università di Firenze apre le porte all’iscrizione | oltre 9000 studenti interessati all’open day con foto

L’Università di Firenze ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il nuovo anno accademico. In pochi giorni, più di 9.000 studenti hanno partecipato all’open day, che si è svolto al Polo Morgagni, diventato il centro delle presentazioni e delle attività. L’afflusso di giovani interessati è stato subito evidente, con molte persone che hanno visitato gli stand, scattato foto e posto domande sui corsi e le possibilità di studio. La giornata ha confermato ancora una volta il grande appeal dell’ateneo tra i futuri studenti.

**Università di Firenze, l'open day con oltre nove mila iscrizioni: il Polo Morgagni diventa il cuore della presentazione ateneo** Sono passati soli tre giorni dalla prima giornata di presentazione dell'Università di Firenze, e l'evento è già stato un successo totale. A partire da oggi, martedì 2 febbraio, e fino a sabato 7 febbraio, il Polo didattico Morgagni ospita una serie di attività dedicate a studenti e insegnanti delle scuole superiori, con l'obiettivo di mostrare le possibilità di studio e di formazione offerte da Unifi. Ma soprattutto, si è registrata una quantità impressionante di richieste: oltre nove mila persone hanno effettivamente iscrito la propria presenza, per partecipare all'open day, e questo dimostra subito l'interesse crescente verso l'Ateneo toscano.

