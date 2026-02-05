Università di Firenze apre le porte all’iscrizione | oltre 9000 studenti interessati all’open day con foto

5 feb 2026

L’Università di Firenze ha aperto ufficialmente le iscrizioni per il nuovo anno accademico. In pochi giorni, più di 9.000 studenti hanno partecipato all’open day, che si è svolto al Polo Morgagni, diventato il centro delle presentazioni e delle attività. L’afflusso di giovani interessati è stato subito evidente, con molte persone che hanno visitato gli stand, scattato foto e posto domande sui corsi e le possibilità di studio. La giornata ha confermato ancora una volta il grande appeal dell’ateneo tra i futuri studenti.

**Università di Firenze, l’open day con oltre nove mila iscrizioni: il Polo Morgagni diventa il cuore della presentazione ateneo** Sono passati soli tre giorni dalla prima giornata di presentazione dell’Università di Firenze, e l’evento è già stato un successo totale. A partire da oggi, martedì 2 febbraio, e fino a sabato 7 febbraio, il Polo didattico Morgagni ospita una serie di attività dedicate a studenti e insegnanti delle scuole superiori, con l’obiettivo di mostrare le possibilità di studio e di formazione offerte da Unifi. Ma soprattutto, si è registrata una quantità impressionante di richieste: oltre nove mila persone hanno effettivamente iscrito la propria presenza, per partecipare all’open day, e questo dimostra subito l’interesse crescente verso l’Ateneo toscano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

L'Università di Firenze si presenta: oltre novemila iscrizioni per l'open day

