Un attore coinvolto in una vicenda legata a un’auto di lusso avrebbe accumulato problemi con i pagamenti delle rate. Secondo la casa automobilistica, le rate non sarebbero state saldate come previsto. La questione riguarda un giocatore di calcio, noto anche per un recente interesse di mercato da parte di una squadra di Serie A. La vicenda si aggiunge alle notizie sul suo futuro professionale e alle questioni finanziarie legate al suo stile di vita.

di Angelo Ciarletta Problemi con le rate dell’auto per Osimhen: secondo Mercedes non le avrebbe pagate. Vediamo che cosa sta succedendo al bomber nigeriano. Il mondo del calcio osserva l’evolversi della complessa situazione extra-calcistica che coinvolge Victor Osimhen, sogno di mercato della Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante nigeriano, attualmente in forza al Galatasaray, sarebbe stato denunciato per appropriazione indebita dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia. ULTIMISSIME JUVE LIVE La vicenda risale al 2023, quando il calciatore avrebbe sottoscritto un contratto di leasing per una Mercedes GLE ibrida.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen, problemi con le rate dell’auto: secondo Mercedes non le avrebbe pagate. Le ultime sulla vicenda che coinvolge il sogno di mercato della Juve

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