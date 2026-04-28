Un ex calciatore di alto livello si trova ora al centro di una disputa legale con una nota casa automobilistica. Secondo quanto riferito, non avrebbe saldato le rate di un’auto di lusso acquistata di recente. La casa automobilistica ha presentato un reclamo, accusando l’ex atleta di mancato pagamento e di aver ignorato le richieste di saldo. La vicenda è ora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo» Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Osimhen nei guai? Non avrebbe pagato le rate dell’auto: l’accusa della Mercedes!

Notizie correlate

Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato le rate del leasing dell’autoChe Osimhen sia una testa calda non lo scopriamo di certo oggi: lo era a Napoli e lo è al Galatasaray e probabilmente lo sarà per sempre.

Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato le rate di un leasing per 90 mila euroIl suo nome è spesso stato tra i più chiacchierati del calciomercato, ma adesso di lui si potrebbe sentir parlare anche in ambito giudiziario.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen.

Osimhen nei guai: la Mercedes lo denuncia per non aver pagato un'autoSecondo l'esposto presentato, l'ex attaccante del Napoli si sarebbe anche dimenticato di restituire la vettura al termine del leasing ... corrieredellosport.it

Osimhen nei guai: Mercedes lo denuncia, 90mila euro di rate non pagateOsimhen ha un conto in sospeso...con Mercedes: la casa automobilista tedesca lo ha denunciato per un contenzioso di 90 mila euro ... derbyderbyderby.it