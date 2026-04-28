Osimhen denunciato da Mercedes | non avrebbe pagato le rate di un leasing per 90 mila euro

Un ex calciatore, recentemente trasferitosi in un altro campionato, è stato denunciato da una società automobilistica. Secondo le accuse, non avrebbe versato le rate di un leasing per un importo di 90 mila euro e avrebbe inoltre omesso di restituire il veicolo. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità giudiziarie, che stanno verificando i fatti. La denuncia riguarda fatti risalenti all’ultimo periodo.

Il suo nome è spesso stato tra i più chiacchierati del calciomercato, ma adesso di lui si potrebbe sentir parlare anche in ambito giudiziario. Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes-Benz Financial Services Italia per appropriazione indebita. L'ex attaccante del Napoli, ora in forza al Galatasaray, sarebbe in debito con la concessionaria di Stoccarda per 90 mila euro: non avrebbe pagato le rate del leasing sottoscritto nel 2023 per una GLE ibrida. E, alla scadenza del contratto, non avrebbe nemmeno restituito l’auto. La denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri di Crescenzago, in via Padova, dal legale rappresentante della società.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato le rate di un leasing per 90 mila euro Notizie correlate Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida. Non paga le rate della Mercedes in leasing: denunciato OsimhenUna passione per le quattro ruote di cui non ha mai fatto mistero sui propri canali social ma adesso c’è un conto abbastanza salato da pagare: l’ex... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing; Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Osimhen non paga rate dell’auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro. Vitor Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato e restituito un’auto in leasingIl calciatore nigeriano è stato denunciato per non aver pagato le rate della vettura e per non averla restituita ... ilriformista.it Rate non pagate per 90mila euro: Mercedes denuncia Victor Osimhen per l’auto che guidava a NapoliL'ex attaccante del Napoli non avrebbe pagato le rate del suo Mercedes classe G: secondo la denuncia, non l'ha nemmeno restituito ... ilfattoquotidiano.it CLAMOROSO, Osimhen denunciato! Victor...ma che combini facebook Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita x.com