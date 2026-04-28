Osimhen nei guai | denuncia per una Mercedes non pagata

L'attaccante del Galatasaray, ex Napoli, si trova coinvolto in una vicenda legale riguardante una Mercedes non saldata. La denuncia per appropriazione indebita è stata presentata contro di lui, creando una situazione difficile al di fuori del campo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori, mentre le autorità competenti stanno approfondendo i dettagli della vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accuse di appropriazione indebita. Problemi fuori dal campo per Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray ed ex Napoli. Il calciatore sarebbe stato denunciato per appropriazione indebita da Mercedes-Benz Financial Services per una vicenda legata a un’auto di lusso. Secondo quanto emerso, il giocatore non avrebbe pagato le rate di un leasing per circa 90mila euro, né restituito il veicolo alla scadenza del contratto. Il contratto e le rate non saldate. La vicenda risalirebbe al 2023, quando Osimhen avrebbe sottoscritto un contratto di leasing per un SUV Mercedes GLE ibrido. In base alla ricostruzione, però, il calciatore avrebbe interrotto i pagamenti accumulando un debito significativo, senza restituire le chiavi del mezzo al termine dell’accordo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Osimhen nei guai: denuncia per una Mercedes non pagata Notizie correlate La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasingMilano, 28 aprile 2026 – Difficile da credere per un calciatore ricchissimo che al Galatasaray, sostengono i rumors di mercato, incassa uno stipendio... Leggi anche: Non paga l’auto, Mercedes denuncia Osimhen Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli; Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing. Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida ... fanpage.it Victor Osimhen e la denuncia per le rate da 90mila euro non pagate per un suv MercedesMercedes-Benz Financial Services Italia avrebbe presentato una denuncia per appropriazione indebita ai carabinieri ... milanotoday.it A La Gazzetta dello Sport Fabrizio #Ravanelli consiglia alla #Juve di puntare su #Osimhen nonostante le difficoltà legate alle clausole "Penna Bianca" promuove anche #GabrielJesus Bocciata invece l'idea Robert #Lewandowski, considerato ormai tr x.com A La Gazzetta dello Sport Fabrizio #Ravanelli consiglia alla #Juve di puntare su Victor #Osimhen nonostante le difficoltà legate alle clausole "Penna Bianca" promuove anche #GabrielJesus, pur segnalando qualche incognita fisica recente Bocciata in facebook