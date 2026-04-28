Non paga le rate della Mercedes in leasing | denunciato Osimhen

Un calciatore è stato denunciato per aver omesso di pagare le rate di una vettura in leasing. La Mercedes, di proprietà del giocatore, era stata oggetto di numerosi post sui social network, dove si mostravano foto e dettagli dell’auto. La denuncia è arrivata dopo che la società di leasing ha avviato le procedure legali per il mancato pagamento delle rate. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità competenti.

Una passione per le quattro ruote di cui non ha mai fatto mistero sui propri canali social ma adesso c’è un conto abbastanza salato da pagare: l’ex attaccante del Napoli che oggi indossa la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen, non ha finito di pagare le rate della sua auto di lusso e non l’ha nemmeno restituita. La denuncia di Mercedes. La notizia è venuta a galla nelle ultime ore dopo la formale denuncia ai carabinieri della stazione di Crescenzago, un quartiere di Milano, da parte in un esponente di Mercedes-Benz Financial Services Italia. Da quanto appreso, non risulterebbe la cifra di 90mila euro per una Mercedes classe G guidata dal nigeriano quando viveva all’ombra del Vesuvio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non paga le rate della Mercedes in leasing: denunciato Osimhen Notizie correlate Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida. Osimhen denunciato da Mercedes: non paga le rate dell'auto da 90mila euro e non la restituisceVictor Osimhen, ex attaccante del Napoli, è stato denunciato dalla casa automobilistica Mercedes con l'accusa di non aver pagato le rate dell'auto,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Osimhen non paga rate dell’auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro; Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli. Non paga le rate della Mercedes in leasing: denunciato OsimhenUna passione per le quattro ruote di cui non ha mai fatto mistero sui propri canali social ma adesso c’è un conto abbastanza salato da pagare: l’ex attaccante del Napoli che oggi indossa la maglia del ... ilgiornale.it Osimhen non paga rate dell'auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euroVictor Osimhen ‘denunciato’ dalla Mercedes. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe ricevuto una denuncia dall’azienda automobilistica tedesca, depositata a M ... notizie.it La Fia ammette: «Motori Mercedes Nessuno bara, ma certe soluzioni erano oltre. La F1 ha esagerato con l'elettrico» x.com EASYCLASS. Nuovo arrivo Mercedes-Benz B180d Progressive Line 072026 12459 km € 28500.00 facebook