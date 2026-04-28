Orto creattivo Orto che cura

Domenica 3 maggio, alle 11, si terrà una festa all’Orto 37 degli Orti Urbani nel quartiere CEP di Pisa per celebrare il terzo anniversario di Orto Creattivo. Il progetto nasce come iniziativa di arteterapia e rigenerazione urbana, ideato e gestito dall’arteterapeuta con formazione in Garden Therapy. La giornata prevede attività e momenti dedicati alla comunità locale, incentrati sulla valorizzazione dello spazio verde e della creatività.

Domenica 3 maggio, dalle ore 11, all’Orto 37 degli Orti Urbani nel quartiere CEP di Pisa, si festeggia il terzo compleanno di Orto Creattivo, un progetto di arteterapia e rigenerazione urbana ideato e curato da Stefania De Cristofaro, arteterapeuta con una formazione in Garden Therapy.La.🔗 Leggi su Pisatoday.it Come fare SEMENZAIO: le regole base Notizie correlate L’Orto botanico come luogo di cura. Tanti eventi per pazienti e famiglieNon solo i classici luoghi di cura sono deputati a regalare benessere alle persone, anche luoghi di cultura come l’Orto botanico possono farlo. "Curare se stessi attraverso la cura delle piante", l'orto terapeutico aiuta 10 fragili al reinserimento socialeAttualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Bombe di semi: laboratorio creativo di solidarietà. Orto verticale in casa: come coltivare le piante in balcone (anche se piccolo)Per abbellire e rendere più colorato l’esterno o un balcone piccolo la soluzione pratica e versatile è l’orto verticale. Vediamo come realizzarlo e quali sono le piante più indicate ... today.it Come costruire un orto verticale in casaL’orto verticale è una soluzione innovativa grazie alla quale dare via libera al nostro pollice verde anche in assenza di grandi spazi in casa. Realizzare un’oasi di natura nella propria abitazione ... repubblica.it