L’Orto botanico come luogo di cura Tanti eventi per pazienti e famiglie

L’Orto botanico ha avviato una serie di iniziative dedicate a pazienti e famiglie, trasformandosi in un luogo di benessere e di cura. Questi eventi prevedono attività e programmi specifici rivolti a diverse fasce di pubblico, con l’obiettivo di offrire momenti di relax e di connessione con la natura. La proposta si inserisce nel percorso di integrazione tra spazi culturali e percorsi terapeutici.

Non solo i classici luoghi di cura sono deputati a regalare benessere alle persone, anche luoghi di cultura come l’ Orto botanico possono farlo. Partendo da questo principio è stato siglato un accordo, della durata di 5 anni, finalizzato alla realizzazione di un progetto congiunto dedicato ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. La convenzione prevede a partire da sabato alle 15 l’organizzazione di visite guidate tematiche, laboratori didattici e creativi (16 maggio alle 15), conferenze, eventi culturali (11 aprile alle 15), percorsi sensoriali e momenti di approfondimento scientifico. Elemento qualificante è il coinvolgimento diretto dell’ Università come partner scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Orto botanico come luogo di cura. Tanti eventi per pazienti e famiglie Articoli correlati Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni... Aggiornamenti e notizie su Orto botanico Temi più discussi: L'Orto Botanico di Brera celebra i suoi 250 anni alla Braidense; L’Orto Botanico di Padova, il più antico al mondo; Due visite all’Orto botanico di Padova per festeggiare l’arrivo della primavera il 21 marzo 2026; L’Orto botanico come luogo di cura. Tanti eventi per pazienti e famiglie. L’Orto botanico come luogo di cura. Tanti eventi per pazienti e famiglieNon solo i classici luoghi di cura sono deputati a regalare benessere alle persone, anche luoghi di cultura come l’ Orto botanico possono farlo. Partendo da questo principio è stato siglato un accordo ... ilgiorno.it Orto Botanico di Collemaggio, prosegue la rinascita dell’oasi verdeAppena oltre la Porta Santa della Basilica di Collemaggio si apre un’oasi verde che diversi aquilani ancora non conoscono bene ... laquilablog.it ORTO BOTANICO di Torino: riapre festeggiando la primavera da sabato 28 Marzo 2026 con eventi e mercatino delle piante. Un luogo sempre magico a due passi dal centro, incastonato nel Parco del Valentino. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: htt - facebook.com facebook