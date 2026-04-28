Orticaria cronica via libera in Ue al primo farmaco orale per ‘spegnerla’

L’Unione Europea ha approvato il primo farmaco orale specifico per il trattamento dell’orticaria cronica. Questa condizione, che si manifesta con eruzioni cutanee pruriginose persistenti, riguarda circa 40 milioni di persone nel mondo, con una maggiore incidenza tra le donne e tra i 20 e i 40 anni. La novità rappresenta un passo avanti nella gestione della malattia, che finora non aveva una terapia orale approvata a livello comunitario.

Novità per il trattamento dell’ orticaria cronica, un problema che – secondo le stime – colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, soprattutto donne, e si manifesta più spesso tra i 20 e i 40 anni. È arrivato infatti il ‘disco verde’ della Commissione europea per il primo trattamento orale mirato contro l’orticaria cronica spontanea. Il trattamento, sviluppato da Novartis, è raccomandato nelle linee guida internazionali sull’orticaria 2026 per tutti i pazienti che rimangono sintomatici dopo terapia con antistaminici. I sintomi dell’orticaria cronica. Questa patologia estremamente fastidiosa è caratterizzata dalla comparsa improvvisa di pomfi pruriginosi o gonfiore dei tessuti profondi localizzati su viso, gola, mani e piedi in assenza di un allergene o di un fattore scatenante esterno.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orticaria cronica, via libera in Ue al primo farmaco orale per ‘spegnerla’ Notizie correlate Leggi anche: Malattia cronica da trapianto contro l'ospite, via libera Ue a belumosudil ? Salute, Bpco: via libera alla rimborsabilità del primo farmaco biologico mirato.Disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato in grado di...