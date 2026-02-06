Salute Bpco | via libera alla rimborsabilità del primo farmaco biologico mirato

In Italia arriva il primo farmaco biologico mirato per la Bpco. Si chiama dupilumab e ora sarà rimborsabile dal sistema sanitario. Questo farmaco aiuta a ridurre le riacutizzazioni, che aggravano la malattia e aumentano il rischio di mortalità. La sua disponibilità rappresenta un passo avanti importante per i pazienti affetti da questa patologia.

Disponibile anche in Italia per i pazienti con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) dupilumab, il primo farmaco biologico mirato in grado di ridurre in modo significativo le riacutizzazioni, che accelerano la progressione della patologia e aumentano il rischio di mortalità. È arrivato il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità del farmaco, già approvato in altre dieci indicazioni, anche per questa categoria di pazienti. Eleggibili alla terapia sono le persone con Bpco non controllata nonostante la massimizzazione della terapia inalatoria e con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue periferico.

