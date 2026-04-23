Tumori glioma pediatrico di basso grado | via libera in Europa a prima terapia mirata

La Commissione europea ha dato l’autorizzazione per la prima terapia mirata destinata ai tumori cerebrali di basso grado nei bambini. La decisione riguarda un trattamento specifico approvato per il suo utilizzo in pazienti pediatrici affetti da questa forma di glioma. La terapia rappresenta un passo avanti nell’approccio farmacologico a questa malattia, che colpisce spesso giovani pazienti. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e si riferisce all’autorizzazione ufficiale dell’Unione Europea.

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha autorizzato la commercializzazione condizionata di tovorafenib come monoterapia per il trattamento dei pazienti di età pari o superiore a 6 mesi con glioma pediatrico di basso grado che presentano una fusione o un riarrangiamento del gene Braf o una mutazione Braf-V600, in progressione di malattia dopo una o più terapie sistemiche precedenti. Lo annuncia Ipsen, in una nota, precisando che si tratta della “prima terapia mirata” per questa patologia e che la decisione della Ce si riferisce ai 27 Stati membri della Ue, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Ogni anno in Ue vengono diagnosticati più di 800 nuovi casi di glioma pediatrico di basso grado (pLgg) con alterazione di Braf.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, glioma pediatrico di basso grado: via libera in Europa a prima terapia mirata Notizie correlate Leggi anche: Tumori, Fmp: "In Italia 13% pazienti può essere curato con terapia mirata" Leggi anche: Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tumori cerebrali, messo a punto un sistema in 3D per testare nuovi farmaci contro il glioma; Glioma: un sistema sperimentale in 3D per valutare possibili terapie; Tumori cerebrali: sistema sperimentale 3D per valutare i possibili farmaci contro il glioma; Nicole morta a 14 anni per un glioma: sintomi, cure e la scelta che commuove l'Italia. Tumori, glioma pediatrico di basso grado: via libera in Europa a prima terapia mirataRoma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha autorizzato la commercializzazione condizionata di tovorafenib come monoterapia per ... iltempo.it Tumore cerebrale nei bambini, l'Ue approva un nuovo farmacoDisponibile una nuova terapia per i tumori cerebrali pediatrici rari: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione condizionata del farmaco tovorafenib come monoterapia per il trattame ... ansa.it Tumori del sangue, tre nuovi studi sostenuti da Ail Trento con Cibio e Asuit. https://www.ladige.it/salute-e-benessere/2026/04/23/tumori-del-sangue-tre-nuovi-studi-sostenuti-da-ail-trento-con-cibio-e-asuit-1.4348085 - facebook.com facebook Tumori “invisibili” resi attaccabili: la svolta italiana che apre l’immunoterapia a più pazienti x.com