L'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 si concentra su un inizio di settimana caratterizzato da influenze planetarie significative. Martedì 28 aprile segna l'ingresso di Venere in aspetto favorevole con Plutone e di Marte in congiunzione con Lilith, creando un clima di forte carica magnetica. Questi passaggi astronomici influenzano le energie e i movimenti dei segni zodiacali, delineando un periodo di particolare intensità.

Siamo già a martedì 28 aprile e la settimana è entrata nel suo cuore: proprio oggi Venere in flusso armonico con Plutone e Marte in alleanza con Lilith aprono la giornata di magnetismo più profondo dell'intera settimana. Da qui mancano tre giorni alla Luna Piena in Scorpione di venerdì 1° maggio alle 17:22 e cinque all'ingresso di Mercurio in Toro di domenica 3 alle 02:57. Sette giorni in cui.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana 27 aprile – 3 maggio 2026: classifica e segni fortunati

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

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