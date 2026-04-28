Oro e colore a Malcesine arrivano le opere di Gustav Klimt

Dal 23 maggio al 6 settembre, il Palazzo dei Capitani di Malcesine ospiterà la mostra intitolata “Oro e colore”, dedicata alle opere di Gustav Klimt. La rassegna, curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, sarà incentrata sui temi e lo stile dell’artista, simbolo dell’arte europea. La mostra si svolge in un luogo che ha ispirato Klimt durante la sua vita. La promozione è stata avviata dalla consigliera comunale.

L’artista simbolo dell’arte europea torna nei luoghi che lo hanno ispirato. Tra un mese, dal 23 maggio al 6 settembre, Palazzo dei Capitani di Malcesine ospiterà “Oro e colore”, mostra dedicata a Gustav Klimt nella curatela di Donatella Bertelli ed Elena Ledda, promosso dalla consigliera Comunale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Accadde oggi: 6 febbraio, muore l’esteta Gustav Klimt Leggi anche: La statua di Isis e le opere di Picasso e Klimt degli Agnelli a rischio confisca Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Klimt torna nella sua Malcesine: a Palazzo dei Capitani 70 opere in mostra; Gustav Klimt Aspettativa 40x60 - Quadro Moderno in TNT Alta Resa. Oro e colore, a Malcesine arrivano le opere di Gustav KlimtL’artista simbolo dell’arte europea torna nei luoghi che lo hanno ispirato. Tra un mese, dal 23 maggio al 6 settembre, Palazzo dei Capitani di Malcesine ospiterà Oro e colore, mostra dedicata a Gust ... veronasera.it L’oro di Klimt brilla al MuSa di SalòSe si pensa a quello straordinario e tormentato periodo chiamato l’alba della modernità, l’immaginazione corre alla conturbante e preziosa iconografia tracciata da Gustav Klimt (Baumgarten, 14 luglio ... brescia.corriere.it Appuntamento di chiusura della mostra "Gustav Klimt segno e visione". #saviglianoticonquista #savigliano facebook