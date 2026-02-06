Oggi ricorre il 6 febbraio, data in cui si è spento Gustav Klimt. L’artista austriaco, famoso per il suo stile elegante e fantasioso, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte. La sua figura, che ricordava quella di un bohèmien, ha influenzato generazioni di pittori con le sue opere raffinate e moderne.

Gustav Klimt morì il 6 febbraio 1918. Figlio di padre orafo e madre appassionata di musica lirica, nacque a Vienna. Il padre, dalla spiccata passione artistica, lo avviò all’arte fin dai primi anni di età, permettendogli di frequentare la scuola d’Arte e Mestieri viennese dove apprese svariate tecniche artistiche e si distinse per le sue capacità.La sua indole era simile a quella di un bohèmien, uno stile raffinatissimo, elegante, ma al contempo moderno e fantasioso, frutto di una vasta cultura. Con lui si è assistito al superamento della pittura accademica e di quella impressionista di derivazione francese. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Accadde oggi: 6 febbraio, muore l'esteta Gustav Klimt

Gustav Klimt (1862 -1918) "Bosco di betulle I (Buchenwald I)" Olio su tela cm 100 x 100 Galleria Neue Meister, Dresda, Germania Pinterest facebook

Gustav Klimt. Lo Stagno x.com