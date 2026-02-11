La statua di Isis e le opere di Picasso e Klimt degli Agnelli a rischio confisca
La statua di Isis e le opere di Picasso e Klimt appartenenti alla collezione degli Agnelli sono sotto inchiesta. La procura ha aperto un’indagine per verificare se possano essere sequestrate, a causa di dubbi sulla provenienza. Tra i pezzi ci sono anche reperti provenienti dall’eredità della marchesa Luisa Casati, legata a D’Annunzio e Marinetti. La vicenda tiene tesi collezionisti e appassionati di arte in allerta.
Tra le opere d’arte dell’eredità Agnelli ci sono anche reperti archeologici. Uno di questi viene dalla marchesa Luisa Casati, amante di Gabriele D’Annunzio e amica di Tommaso Filippo Marinetti, fondatore del Futurismo. Le leggi italiane dicono che ogni reperto scoperto dopo il 1909 appartiene allo Stato. A meno che il possessore non mostri un titolo di acquisto. Qui, fa sapere Il Fatto Quotidiano, si parla di un’opera del periodo tolemaico: l’Isis di Casati. Ritratta da Oberto Gili a casa di Gianni Agnelli, è finita nel libro dedicato a Marella Caracciolo. La statua di Isis. La statua è una figura femminile acefala, alta 1 metro e 50 cm, di granito nero, perfettamente conservata.🔗 Leggi su Open.online
