La statua di Isis e le opere di Picasso e Klimt degli Agnelli a rischio confisca

La statua di Isis e le opere di Picasso e Klimt appartenenti alla collezione degli Agnelli sono sotto inchiesta. La procura ha aperto un’indagine per verificare se possano essere sequestrate, a causa di dubbi sulla provenienza. Tra i pezzi ci sono anche reperti provenienti dall’eredità della marchesa Luisa Casati, legata a D’Annunzio e Marinetti. La vicenda tiene tesi collezionisti e appassionati di arte in allerta.

Tra le opere d’arte dell’eredità Agnelli ci sono anche reperti archeologici. Uno di questi viene dalla marchesa Luisa Casati, amante di Gabriele D’Annunzio e amica di Tommaso Filippo Marinetti, fondatore del Futurismo. Le leggi italiane dicono che ogni reperto scoperto dopo il 1909 appartiene allo Stato. A meno che il possessore non mostri un titolo di acquisto. Qui, fa sapere Il Fatto Quotidiano, si parla di un’opera del periodo tolemaico: l’Isis di Casati. Ritratta da Oberto Gili a casa di Gianni Agnelli, è finita nel libro dedicato a Marella Caracciolo. La statua di Isis. La statua è una figura femminile acefala, alta 1 metro e 50 cm, di granito nero, perfettamente conservata.🔗 Leggi su Open.online

L’indagine sulla collezione privata di opere d’arte della famiglia Agnelli ha raggiunto un momento importante, con la Procura che cerca 35 quadri all’estero.

La Procura di Roma indaga sulla scomparsa di 35 opere d’arte all’estero, tra cui dipinti di Monet, Picasso e De Chirico.

