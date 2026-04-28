In Italia, le imprese sono sempre più spesso guidate da imprenditori con oltre 70 anni, con una crescita significativa rispetto al passato. La maggior parte delle aziende è infatti gestita da persone che superano i 55 anni, mentre la presenza di giovani alla guida rimane limitata. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nel panorama imprenditoriale del paese, dove l’età avanzata dei titolari rappresenta una realtà consolidata.

C’è un’Italia delle imprese che cambia volto, e lo fa soprattutto con l’età. I numeri parlano chiaro: oggi sempre più aziende sono guidate da imprenditori anziani, mentre i giovani restano ai margini. Un fenomeno diffuso, ma con differenze territoriali che aiutano a capire meglio anche la situazione dell’ Umbria. A livello nazionale, il 15% delle cariche apicali è in mano a over 70, una quota in forte crescita negli ultimi dieci anni. Al contrario, gli under 30 rappresentano appena il 3,9% del totale e sono diminuiti di quasi il 24%. Il cuore del sistema resta nella fascia tra i 50 e i 69 anni, che da sola vale circa la metà degli incarichi. In questo quadro si inserisce l’Umbria, dove i dati confermano una struttura ancora più sbilanciata verso l’alto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ormai invecchiano anche le aziende. Imprenditori over 70 in crescita. E due su tre superano i 55 anni

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