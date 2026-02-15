Negli ultimi tre anni, 55 imprese hanno chiuso i battenti nel territorio comunale, a causa della crisi economica che ha colpito duramente le attività locali. La diminuzione si riflette in un calo evidente delle aziende attive, con molte che hanno dovuto abbassare le serrande. La situazione si aggrava anche a causa della crescente difficoltà di accesso ai finanziamenti e delle restrizioni imposte dall’ultimo periodo.

Cala il numero delle imprese. Secondo i dati di Infocamere, negli ultimi tre anni il numero delle imprese in attività è sceso di 55 unità nel territorio comunale. La progressione verso la riduzione è costante; erano 1996 nel 2023, sono diventate 1995 nel 2024 e 1941 nel 2025. Ogni anno scompaiono ad Orvieto 18,3 aziende, praticamente una e mezza ogni mese. Un dato di evidente negatività che ha tuttavia dato origine ad una sorta di “illusione ottica“ con la divulgazione di un rapporto della Camera di Commercio regionale sulla imprenditorialità dei territori umbri da cui era invece emerso che Orvieto detiene un posto di rilievo nella particolare classifica che si ottiene individuando il numero delle imprese attive ogni cento abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sempre meno le imprese in attività. In tre anni scomparse 55 aziende

Nel Ravennate, il 21% delle imprese sono gestite da donne, testimonianza di un impegno costante e resiliente.

Negli ultimi dieci anni, la manifattura umbra ha subito una riduzione del numero di imprese del 15%, tuttavia, le aziende rimaste sono mediamente più grandi e contribuiscono al 44% della ricchezza regionale.

