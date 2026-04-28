La Commissione incaricata delle indagini sulle scomparse ha concluso che la pista legata alla tratta delle ragazze scomparse non ha più fondamento. In un rapporto ufficiale, si afferma che non ci sono elementi concreti per sostenere l’esistenza di una regia comune o di un’organizzazione criminale collegata ai casi delle giovani scomparse. La ricerca di una spiegazione unitaria per i casi Orlandi e Gregori viene così considerata superata.

“La pista delle ragazze scomparse deve ritenersi definitivamente ridimensionata come chiave interpretativa dei casi Orlandi e Gregori, non emergendo elementi oggettivi idonei a sostenere l’esistenza di una regia comune o di un contesto criminoso unitario”. Sono le conclusioni dell’approfondita relazione datata aprile 2026, appena licenziata all’unanimità dalla Commissione d’inchiesta bicamerale, dal titolo: “Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse”. Il documento ha ampiamente approfondito l’ipotesi di una presunta “regia criminosa” che farebbe rientrare la scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenuta il 22 giugno e il 7 maggio 1983, tra i numerosi mancati ritorni a casa di adolescenti del Comune e della Provincia di Roma, verificatisi in quel periodo.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Orlandi, la Commissione analizza e chiude la pista della tratta delle bianche: “Non esiste una regia comune”

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