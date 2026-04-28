La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita | la svolta della Commissione Orlandi

Da romatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Orlandi ha dichiarato che la cosiddetta tratta delle bianche a Roma, legata alle 177 ragazze scomparse negli anni Ottanta, non è mai avvenuta. La relazione ufficiale afferma che tutte le giovani sono state ritrovate e che non ci sono prove di un traffico di esseri umani di quel tipo. Questa conclusione si basa su studi e verifiche condotte nel corso delle indagini.

La "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni Ottanta, una pista sulla quale varie ipotesi nel tempo hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è mai esistita perché tutte le ragazze sono state.🔗 Leggi su Romatoday.it

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