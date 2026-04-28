La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita | la svolta della Commissione Orlandi

La Commissione Orlandi ha dichiarato che la cosiddetta tratta delle bianche a Roma, legata alle 177 ragazze scomparse negli anni Ottanta, non è mai avvenuta. La relazione ufficiale afferma che tutte le giovani sono state ritrovate e che non ci sono prove di un traffico di esseri umani di quel tipo. Questa conclusione si basa su studi e verifiche condotte nel corso delle indagini.

La "tratta delle bianche", il fenomeno delle presunte 177 giovani ragazze scomparse a Roma nei primi anni Ottanta, una pista sulla quale varie ipotesi nel tempo hanno voluto ricondurre anche i casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi, non è mai esistita perché tutte le ragazze sono state.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate “Tratta delle bianche”. Emanuela Orlandi, cosa è venuto fuori sulla controversa pistaSi torna a parlare della cosiddetta “tratta delle bianche” nel lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi... Emanuela Orlandi, la commissione indaga sulla Bmw misteriosa e convoca Dolores Brugnoli, di chi si trattaUn’altra convocazione mantiene accesi i riflettori sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e su quel 22 giugno 1983, quando la 15enne svanì nel nulla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse: cosa dice la prima relazione della Commissione d'inchiesta; Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la pista della tratta delle bianche: ecco la prima relazione della Commissione; Orlandi-Gregori, 'mai esistita la tratta delle bianche'; Caso Orlandi, la prima relazione della Commissione Bicamerale prende in esame la tratta delle bianche. Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: la tratta delle bianche che preannuncia un altro fallimentoLa Commissione Parlamentare d'Inchiesta potrebbe votare il traffico sessual* di minorenni come pista prevalente nel caso Orlandi-Gregori. Si profila all'orizzonte un'altra debacle investigativa ... news.fidelityhouse.eu Commissione Orlandi-Gregori: 'Tratta delle bianche' mai esistita a RomaLa Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi ha approvato all’unanimità la sua prima relazione, che ridimensiona in modo definitivo la cosiddetta tratta del ... it.blastingnews.com È quanto ha stabilito la prima relazione della Commissione bicamerale sui casi di Gregori e di Orlandi votata oggi all'unanimità. - facebook.com facebook Caso Orlandi, la commissione d’inchiesta archivia la “pista delle ragazze scomparse” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com