Orlandi-Gregori la pista esclusa dopo 43 anni | Esce definitivamente di scena

Dopo 43 anni, la pista legata alla scomparsa delle due ragazze è stata ufficialmente esclusa. Il presidente ha comunicato che questa possibilità non verrà più considerata nel corso delle indagini. La decisione arriva dopo lunghe analisi e verifiche sulle evidenze raccolte nel tempo. La scomparsa delle due giovani resta senza una soluzione ufficiale e senza nuovi sviluppi concreti.

La pista delle ragazze scomparsa "oggi esce definitivamente di scena". Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, senatore Andrea De Priamo, dopo il via libera dell'organismo parlamentare a una prima relazione tematica sul tema. "Abbiamo approvato - ha spiegato - una prima relazione su un pista specifica perché la pista delle cosiddette 'ragazze scomparse', che a Roma qualcuno aveva all'epoca anche definito legata ad una fantasiosa ipotetica 'tratta delle bianche', era una di quelle che negli anni partiva da un lavoro svolto...🔗 Leggi su Iltempo.it

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È quanto ha stabilito la prima relazione della Commissione bicamerale sui casi di Gregori e di Orlandi votata oggi all'unanimità. - facebook.com facebook