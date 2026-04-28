Una relazione parlamentare ha chiarito che non ci sono prove di una tratta organizzata riguardo alle ragazze scomparse, smentendo una delle ipotesi più discusse sul caso. La relazione esclude che le giovani siano state vittime di un traffico di esseri umani, concentrando l'attenzione su altre ipotesi investigative. La questione rimane al centro dell'attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sulla scomparsa delle ragazze.

La prima relazione parlamentare smonta una delle ipotesi più discusse: nessuna tratta organizzata dietro le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ma resta aperta la ricerca della verità sui due casi simbolo La cosiddetta “pista delle ragazze scomparse” non ha alcun collegamento con i casi diEmanuelaOrlandie Mirella Gregori. È questa la conclusione a cui è giunta laCommissione parlamentare d’inchiesta, che ha approvato all’unanimità la suaprima relazione tematica, segnando un punto fermo in una vicenda che per decenni è stata avvolta da ipotesi e suggestioni. Secondo quanto emerge dal documento, la presunta “tratta delle bianche”, che avrebbe riguardato circa 177 ragazze scomparse a Roma tra il1982 e il 1983,non ha trovato alcun riscontro concreto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orlandi-Gregori, esclusa la pista “ragazze scomparse”

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