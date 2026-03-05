Golfo in fiamme | esplosioni a Doha Raid israeliani devastano le strutture militari di Teheran

Nel Golfo Persico si sono verificati recenti incendi e esplosioni a Doha, mentre raid israeliani hanno colpito strutture militari a Teheran. Il conflitto in Medio Oriente si intensifica e le operazioni militari si susseguono in diverse aree della regione. La situazione rimane sotto osservazione mentre le tensioni tra i vari attori continuano a crescere.

Il conflitto in Medio Oriente continua ad allargarsi e nelle ultime ore il Golfo Persico è diventato uno dei principali teatri di tensione. Giovedì forti esplosioni sono state segnalate a Doha, capitale del Qatar, mentre l’ Iran proseguiva una serie di azioni militari di rappresaglia contro obiettivi collegati alla presenza statunitense nella regione.Secondo diversi media regionali, i sistemi di difesa aerea qatarini sono stati immediatamente attivati quando proiettili e velivoli ostili si sono avvicinati alle principali installazioni militari presenti nell’area. Tra i possibili bersagli dell’attacco vi sarebbe l a base aerea di Al Udeid, la più grande installazione militare americana in Medio Oriente e nodo operativo fondamentale per le missioni degli Stati Uniti nel Golfo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: "Raid sull'Iran dureranno 4-5 settimane". Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell'Idf contro Hezbollah "sarà ampia e completa e potrebbe includere un'invasione (di terra)".

Raid Stati Uniti-Israele, l'Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)"Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell'ambito...

Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo PersicoI Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato l'attacco: la nave americana è attualmente in fiamme e c'è del petrolio in acqua

