Oriocenter il 2026 apre nel segno dei big brand | da VeraLab a Kway il Mall accelera sull’esclusività

Nel 2026, Oriocenter si prepara a rafforzare la sua offerta con nuove aperture di marchi internazionali e italiani, tra cui VeraLab e Kway. Il centro commerciale punta ad ampliare la selezione di negozi esclusivi, mantenendo il suo ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nella zona. Le novità mirano a rispondere alle preferenze dei consumatori, con un occhio alle tendenze attuali del mercato.

Il 2026 si apre all’insegna della crescita per Oriocenter, che consolida ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero grazie a un mix di nuove aperture in grado di intercettare gusti e tendenze contemporanee. Un percorso di sviluppo che rafforza l’identità del centro, rendendolo sempre più attrattivo per un pubblico ampio e trasversale. Il “Fenomeno Beauty”: l’arrivo di VeraLab La novità più attesa è il debutto di VeraLab (inaugurato il 24 aprile). Il brand di Cristina Fogazzi – l’Estetista Cinica – porta a Oriocenter il suo approccio autentico e inclusivo alla skincare. Un’apertura che va oltre la semplice vendita: è la risposta fisica a una community digitale tra le più vaste e attive d’Italia, trasformando il Mall in una destinazione imperdibile per gli appassionati del settore.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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