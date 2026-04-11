Nel segno della rosa | apre Verdemura 2026 ed è subito doppio record

Ieri mattina si è svolta la cerimonia di apertura della diciassettesima edizione di Verdemura, una delle fiere dedicate alle piante rare e ai fiori. La manifestazione si svolge a Lucca e quest’anno ha già registrato un record di visitatori nel primo giorno feriale. Il tempo soleggiato ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e colorata, attirando un buon numero di appassionati e curiosi.

Lucca, 11 aprile 2026 – Taglio del nastro ieri mattina per la diciassettesima Verdemura 2026, baciata in fronte da un sole timido che ha acceso di intensità i mille magici colori e ha subito attirato tanti visitatori, in questo primo giorno feriale. Alla tradizionale cerimonia di apertura della fiera primaverile che celebra il vivere all’aria aperta c’erano un po’ tutti. Dai vertici di Lucca Crea, l’amministratore unica Nicola Lucchesi e il direttore Emanuele Vietina, la giunta – con gli assessori Consani, Granucci, Testaferrata, Santini, Bruni, Bartolomei - il prefetto di Lucca Cristina Favilli, il presidente della Provincia Pierucci, le associazioni di categoria, i vertici di tutte le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel segno della rosa: apre Verdemura 2026 ed è subito (doppio) record ’Verdemura’. Evento nel nome ...della rosadi Andrea Falaschi La primavera lucchese è pronta a sbocciare in tutto il suo splendore con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico e dagli... Verdemura in prevendita. La rosa sarà protagonistaSi avvicina la primavera con VerdeMura che torna a fiorire sulle Mura di Lucca (tra il baluardo San Regolo e La Libertà) venerdì 10, sabato 11 e... Temi più discussi: Lucca: inaugurata Verdemura 2026 -; Verdemura, al via la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta; VERDEMURA 2026 Appuntamento con la grande mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta. Protagonista la rosa; E’ tempo di Verdemura. Nel segno di sostenibilità ed educazione ambientale. Verdemura, al via la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria apertaEdizione 2026 nel segno della rosa. A Lucca presenti oltre 170 espositori nazionali e internazionali. Sabato 11 è la giornata dei grandi ospiti: dal pasticcere Damiano Carrara al maestro giardiniere C ... noitv.it VerdeMura 2026, taglio del nastro baciato dal sole: i baluardi di Lucca sbocciano con la regina rosaInaugurata la 17esima edizione della mostra mercato con autorità e oltre 170 espositori. Fino a domenica un programma ricchissimo tra rarità botaniche, ospiti illustri e mobilità sostenibile ... luccaindiretta.it Verdemura Lucca 2026 ha preso il via questa mattina, venerdì 10 aprile. La mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta prosegue anche sabato 11 e domenica 12 aprile sulle Mura urbane di Lucca – Baluardi San Regolo – La Libertà – Orto Bo - facebook.com facebook