Apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova | shopping ristorazione e tempo libero

Venerdì 27 marzo alle 15:30 sarà inaugurato il Waterfront Mall di Genova, un nuovo distretto commerciale situato lungo il waterfront. La struttura ospita negozi, ristoranti e spazi dedicati al tempo libero, offrendo un punto di riferimento per lo shopping e l’intrattenimento nella zona portuale. L’apertura è stata comunicata ufficialmente attraverso un evento pubblico.

Venerdì 27 marzo alle ore 15:30 aprirà ufficialmente al pubblico il Waterfront Mall di Genova, il tanto atteso distretto commerciale tematico che rivoluzionerà il modo di vivere della città di Genova. Il mall nasce con l’obiettivo di creare un luogo contemporaneo dedicato allo shopping, alla ristorazione e al tempo libero, integrato con gli spazi pubblici della città e affacciato sul mare. Grazie al circa 27.000 mq superficie agibile, e con circa 15.000 mq superficie di vendita, Waterfront mall ospiterà circa 70 negozi, oltre a 19 unità F&B con un’offerta commerciale premium comprensiva di tenants tra fashion, sport, beni per la casa e la persona, servizi, ristorazione, abbigliamento, leisure, il supermercato Coop e molto altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Apre al pubblico il Waterfront Mall di Genova: shopping, ristorazione e tempo libero Articoli correlati Fire at Yemen shopping mall kills one, injures 13, state media saysFeb 15 (Reuters) - One person was killed and 13 were injured after a fire broke out at a shopping mall in the city of Marib, Yemen, on Sunday, state... Apre l'Università del tempo libero alle GolosineA Verona prende avvio un nuovo progetto di carattere educativo e sociale rivolto alla cittadinanza adulta. Tutto quello che riguarda Waterfront Mall di Temi più discussi: Waterfront Mall Genova, apre il nuovo polo urbano tra retail e ristorazione; Lifestyle, intrattenimento e shopping esclusivo: a Genova inaugura un nuovo distretto commerciale tematico; Il Waterfront Mall apre il 27 marzo: 70 negozi, ristoranti vista mare e Coop -; Negozi al Palasport, corsa contro il tempo per l’apertura. Genova Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026Genova Waterfront Mall apre il 27 marzo 2026 nel Waterfront di Levante: 70 negozi, area food vista mare e nuovo polo urbano per shopping e tempo libero. ligurianotizie.it Il Waterfront Mall apre il 27 marzo: inaugurazione al Palasport tra negozi pronti e spazi ancora vuotiIl Waterfront Mall apre il 27 marzo: inaugurazione al Palasport tra negozi pronti e spazi ancora vuoti ... msn.com Waterfront Mall di Genova apre al pubblico il 27 marzo liguria.bizjournal.it/2026/03/24/wat… x.com GENOVA, SI PARTE 27 marzo – ore 14:00 Apriamo il nuovo store Dadi e Mattoncini al Waterfront Mall PROMO APERTURA -15% su tutto fino al 29 marzo Se ami LEGO, Pokémon, giochi da tavola, collezionabili e tanto altro.. questo posto è per te - facebook.com facebook