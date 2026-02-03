Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan nella Striscia di Gaza, era anche un comandante di Hamas. Fino a poco fa sembrava un professionista rispettato, ma ora emerge che scriveva sul New York Times e accusava Israele di genocidio. In realtà, aveva anche il grado di colonnello nell’organizzazione militare di Hamas. La sua doppia vita si scopre ora, mentre si apre un nuovo capitolo sulla presenza di figure sia civili che militari tra le fila di Hamas.

Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan (Striscia di Gaza settentrionale) che sul New York Times aveva pubblicato due editoriali in cui accusava Israele di genocidio, è un colonnello di Hamas. Una foto del 2016 rintracciata e diffusa da NGO Monitor, organizzazione con sede a Gerusalemme che sorveglia l’operato delle organizzazioni non governative, mostra il medico simbolo di Gaza mentre partecipa a una riunione di alti ufficiali di Hamas indossando l’uniforme militare del gruppo terroristico. Secondo fonti palestinesi concordanti, Abu Safiya ricopre il grado di colonnello all’interno dei Servizi medici militari dell’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hussam Abu Safiya, scriveva per il New York Times ma era un comandante di Hamas

