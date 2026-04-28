Orchestra Notte della Taranta | tra pizzica e canto alla stisa selezioni per nuove voci

Nella località di Melpignano si svolgono le selezioni per entrare nell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, un evento che prevede interpretazioni di brani della tradizione salentina. I partecipanti devono esibirsi con canti e pizziche tipici, spesso utilizzando la tecnica del canto “alla stisa”. L’obiettivo è individuare nuove voci capaci di rappresentare al meglio questa musica tradizionale.

MELPIGNANO – Entrare nell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta passando dall’interpretazione di brani della tradizione popolare salentina.È la strada aperta dalla Fondazione che ha pubblicato un avviso per selezionare nuove voci da coinvolgere nei propri progetti artistici. La.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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