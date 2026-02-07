Taranta si aprono le selezioni per ampliamento e integrazione del corpo di ballo

Da lecceprima.it 7 feb 2026

La Fondazione della Notte della Taranta apre ufficialmente le selezioni per trovare nuovi ballerini e ballerine under 35. L’obiettivo è ampliare e rafforzare il corpo di ballo che accompagnerà l’evento. Chi ha voglia di partecipare può già candidarsi, la ricerca si rivolge a giovani talenti pronti a mettersi in gioco.

È stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta a ballerine e ballerini under 35: l’iniziativa è rivolta da artisti con esperienza nell’ambito della danza popolare e tradizionale L’iniziativa è rivolta ad artisti con esperienza documentabile nell’ambito della danza popolare e tradizionale, con particolare riferimento alla pizzica e alle musiche del Sud Italia. La procedura è finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti idonei dal quale la Fondazione potrà attingere, in base alle proprie esigenze artistiche, organizzative e produttive, per l’eventuale conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura artistica e di durata determinata.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

