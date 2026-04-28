Finale di stagione amaro per l' OraSì | la società solleva dall' incarico il coach Andrea Auletta

La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore dopo la fine del campionato, conclusosi con una sconfitta a Livorno. La squadra ha terminato alla diciassettesima posizione e dovrà affrontare Fiorenzuola nel primo turno di play-out. La partita conclusiva si è giocata domenica, lasciando spazio a nuove scelte per il futuro del team. La decisione arriva al termine di una stagione complicata per la formazione.

Dopo il nulla da fare a Livorno, che domenica ha visto i giallorossi chiudere il campionato alla diciassettesima posizione, e che ora dovranno affrontare Fiorenzuola nel primo turno di play-out, è tempo di decisioni per la squadra. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L’OraSì chiude la regular season a Livorno: le parole di coach Auletta alla vigiliaL’OraSì Basket Ravenna chiude la stagione regolare in trasferta contro la Pielle Livorno, squadra di grande talento che lotta da inizio campionato... OraSì in trasferta a Chiusi: le parole alla vigilia di coach AulettaDopo l’ottima vittoria contro la Paperdi JuveCaserta, l’OraSì Basket Ravenna si prepara a una nuova sfida in trasferta su un campo difficile come... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Unieuro, contestazione della Curva Nord dopo l'amaro finale di stagione: Pasquali deve andarsene; Modena femminile, finale di stagione amaro: l'Union Sammartinese la spunta per 3-4; URC: finale amaro, Zebre Parma vs Dragons termina 18 a 19 con meta a tempo scaduto; Finale amaro per l’Hockey Sarzana: ora testa ai play-in. Modena femminile, finale di stagione amaro: l'Union Sammartinese la spunta per 3-4Si chiude al Manfredini di Saliceta la stagione ufficiale delle Canarine, partita ricca di gol e un risultato finale che lascia l'amaro in bocca alle Gialle. Al 7' vantaggio ospite, Zangheri sulla lin ... modenatoday.it Unieuro, contestazione della Curva Nord dopo l'amaro finale di stagione: Pasquali deve andarseneIl giorno dopo il pesante ko interno nel derby contro la Fortitudo Bologna, la Curva Nord, ha rotto il silenzio con una nota ufficiale sui social che non lascia spazio a interpretazioni ... forlitoday.it La caccia ai biglietti per la finale dei Mondiali 2026, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium, ha raggiunto livelli fuori da ogni logica: sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA sono apparsi quattro posti nel primo anello, situati dietro la porta, al pr facebook Il gol del pareggio finale di #LazioUdinese, firmato da Maldini! x.com